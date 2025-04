Bloodborne-skaperne avslører The Duskbloods eksklusivt for Nintendo Switch 2

Til tross for at jeg har vært med i noen år nå og har deltatt på hundrevis av kunngjøringer på dusinvis av arrangementer, må jeg innrømme at Nintendo denne gangen nesten fikk meg til å få et hjerteinfarkt, og det var ikke før kunngjøringstraileren for The Duskbloods sluttet at vi visste at dette var en ny IP og ikke Bloodborne 2, selv om det ser veldig likt ut som ideen vi kanskje hadde hatt hvis det eksisterte.

The Duskbloods var det store prosjektet FromSoftware har utviklet i hemmelighet parallelt med Elden Ring: Shadows of the Erdtree og NightReign. Det er en flerspillertittel som kommer eksklusivt til Nintendo Switch 2 neste år.

Hidetaka Miyazaki, spillets regissør, vil gi mer informasjon i en artikkel i vår nye serie "Creator's Voice", som fokuserer på intervjuer med utviklere. Artikkelen vil være tilgjengelig fra 4. april, og da vet vi mer.