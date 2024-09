HMD Skyline

HQ

Det er overraskende sjelden at smarttelefonmarkedet får en helt ny konkurrent. Det virker som om gigantene har for store markedsandeler, men HMD gir det en sjanse, selv om de ikke er "nye" som sådan. Nei, HMD har faktisk brukt Nokia-merket en stund nå, men deres første smarttelefon, Skyline, kommer fra HMD selv og er et forsøk på å etablere et paradigmeskifte i markedet der vi som forbrukere har mye større frihet til å vedlikeholde og reparere våre egne telefoner.

Konseptet er virkelig vanskelig å kritisere. Gjennom et samarbeid med iFixit er hele baksiden av telefonen sikret med standardiserte skruer som ikke krever oppvarming eller proprietære verktøy for å åpnes. Ikke bare det, iFixit lager spesifikke komponenter for Skyline, noe som betyr at du kan bytte batteri, skjerm og hele bakdekselet selv uten hjelp. Dette har selvfølgelig konsekvenser. Telefonen veier 210 gram og har et litt firkantet utseende som et resultat av dette. De skarpe kantene gjør det enklere å bytte ut deler, men de avrundede skjermkantene skaper en slags form inni en annen form, et polariserende utseende som sikkert ikke vil passe alle. Samtidig er det en knapp som kan tilpasses på den ene siden, og det er vanskelig å se hvem som skulle være misfornøyd med det. Den har også en IP54-sertifisering, noe som er imponerende med tanke på at den er delvis modulær.

I tillegg er det tydelig at HMD har sett veldig nøye på hvilke funksjoner en mellomklasse-telefon bør ha, og resultatet er en telefon som stort sett tilbyr det du forventer med bare svært små ofre. Skjermen er for eksempel 6,5 tommer og kjører på 2400x1080. Det er naturligvis en AMOLED-skjerm, og den har 144 Hz og en topp på rundt 1000 NITS. Dette er ikke bransjeledende spesifikasjoner på noen måte, men de er ikke akkurat skuffende heller.

På innsiden finner du en Snapdragon 7s Gen 2 ledsaget av 8 GB RAM og 256 GB plass. Du kan få 12 GB RAM også, men selv om telefonen scorer lavere enn andre i mellomklassen til samme pris via benchmark-verktøy som GeekBench, er det ikke noe du vil legge merke til. Det er også microSD slik at du kan utvide plassen selv, og takk og pris for det. De mer beskjedne spesifikasjonene betyr også at batterilevetiden er virkelig fantastisk og lett kan strekke seg over to dager.

Når det er på tide å kaste inn håndkleet, har telefonen 33 W kablet lading og til og med 15 W trådløs og 5 W reversert lading. Det er ganske imponerende, spesielt når du kan bytte hele bakdekselet selv. Videre ser vi fortsatt, men heldigvis i stadig mindre grad, at disse smarttelefonene i mellomklassen ofrer trådløs lading, men ikke her.

Så hva er det egentlig du ofrer? Vel, det har med programvare å gjøre. Først og fremst tilbyr HMD deg en stort sett standardversjon av Android, noe av det nærmeste du kommer det uansett, og derfor er den så tilpasningsdyktig og velfungerende som du vil uten all den unødvendige oppblåstheten. Nei, problemet oppstår fordi det er tydelig at selv om HMD ønsker at du skal vedlikeholde telefonen din selv og ikke bytte den ut så ofte som vanlig, tilbyr de bare to års OS-oppgraderinger fra Google og bare tre års sikkerhetsoppdateringer. Mangel på programvarestøtte og fokus på vedlikehold står i sterk kontrast til hverandre.

Det er litt bedre nyheter når det gjelder kamerasystemet. Den sentrale sensoren er på hele 108 megapiksler og er utstyrt med både PDAF og optisk stabilisering. I tillegg kommer et ultravidvinkelobjektiv og et 2x optisk teleobjektiv. Det er slett ikke dårlig, og hvis du gir spesielt det tunge hovedobjektivet nok lys, kan det lett produsere fine bilder, om enn med litt ujevn dybdeskarphet. Du må være ganske forsiktig med fokus her, men når du "treffer", er bildene skarpe og med relativt nøytral fargekjemi som står i sterk kontrast til lignende telefoner fra Google og Samsung.

Til en pris på 5690 kroner kan du få bedre telefoner på de fleste parametere, men HMD beviser virkelig at de har en plass i markedet med Skyline. Deres fokus på å reparere og vedlikeholde egen eiendom er verdt en applaus, og kompromissene de har valgt å gjøre er nesten alle forståelige. De burde tilby flere år med OS-oppdateringer og spesielle sikkerhetsoppdateringer, men som et utgangspunkt er dette en suksess.