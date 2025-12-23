Hogwarts Legacy 2 kan få multiplayer

HQ

Mange har fryktet at Warners iver etter å gjøre alt om til live-tjeneste også ville smitte over på Hogwarts Legacy. Utgiveren har gjentatte ganger uttalt at de vil investere tyngre i live-tjenestekonseptet, til tross for at det bare har resultert i flopp så langt (ikke minst Gotham Knights, MultiVersus og Suicide Squad: Kill the Justice League), mens deres mer tradisjonelle enspillertitler (blant annet Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Hogwarts Legacy) har klart seg mye bedre.

I sommer sa imidlertid den pålitelige journalisten Jason Schreier at det ikke er noen risiko for at Hogwarts Legacy 2 blir et live service-spill, og kildene hans hevder at Warner forstår at dette ikke er den rette tittelen å eksperimentere med. Men kanskje de begynner å komme på andre tanker, tross alt?

Game Rant har oppdaget en litt bekymringsfull stillingsannonse. Avalanche Studios, utvikleren av Hogwarts Legacy, leter etter en senior programvareingeniør for "teamet bak blockbuster open world, action RPG Hogwarts Legacy." Men hvis vi leser videre i annonsen, står det at det er for "et nytt online flerspiller-RPG", der søkeren vil:

"Designe, implementere og vedlikeholde skalerbare og sikre backend-tjenester, inkludert persistens av spillerdata, matchmaking, lobbyer og serverinfrastruktur."

Vi har mange spørsmål, men dessverre ingen svar. Men betyr dette at det vil være konkurransedyktig flerspiller i Hogwarts Legacy 2, og vil det i så fall gjelde hele spillet eller bare visse deler? Eller er det kanskje et eget spill, men hvorfor blir i så fall kandidater ønsket velkommen til Galtvort Legacy-teamet?

Som vanlig må vi bare vente og se. Håper du at Hogwarts Legacy 2 vil være full av flerspiller, eller vil du heller at Warner avstår fra å sverte tittelen med sine live-tjenesteplaner?