Hogwarts Legacy blir en del av PS Plus Extra-spillkatalogen: alle nye spill i april

Sony har kunngjort de nye spillene som blir lagt til i PlayStation Plus Extra/Premium-katalogen i april, og selv om listen er kortere enn andre ganger, inneholder den noen store spill, inkludert Hogwarts Legacy, det anerkjente Harry Potter-spillet fra 2023. Hvis du ikke har spilt det ennå, vil du kunne laste det ned fra PS Plus Extra-abonnementet ditt på PS5 og PS4 fra 15. april.

Men hvis du vil ha noe nytt og friskt, er Blue Prince noe for deg. Det er et av årets mest innovative spill, et av de best anmeldte, og det lanseres første dag på PS Plus for PS5 i morgen, 10. april.

Dette er den komplette listen over PS Plus Extra-spill som lanseres 15. april (med unntak av Blue Prince og PGA Tour, som lanseres 10. april) :



Hogwarts Legacy - PS4, PS5



Blue Prince - PS5



Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 - PS5



EA Sports PGA Tour - PS5



Battlefield 1 - PS4



PlateUp! - PS4, PS5



I tillegg til disse spillene vil PS Plus Premium-abonnenter få to nye "klassiske" spill, ett fra PS2 ... og det andre fra PC, Alone in the Dark 2 fra 1993.