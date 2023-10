Hogwarts Legacy feirer Halloween i den store salen

HQ

Den uhyggelige årstiden er her, og mange dataspill tar hensyn til dette ved å legge til en smak av gresskar. Man kan argumentere for at et spill som Hogwarts Legacy allerede har alt som skal til for å skape en flott Halloween med edderkopper, nisser, spøkelser, gamle slott, gresskar, flere edderkopper, troll, mørk magi, uhyggelige skoger, fangehull og... ja, enda flere edderkopper.

Men alt dette har ikke hindret Avalanche Software i å halloweenifisere Great Hall på Galtvort, som nå er pyntet med gresskar. Du kan se hvordan det ser ut i X-innlegget nedenfor. Har du planer om å dra tilbake til eventyret for å sjekke det ut?