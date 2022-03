Hogwarts Legacy imponerer i gameplay-presentasjon

HQ

Jeg føler virkelig synd på Avalanche Software og Warner Bros., for det har sannelig ikke vært mye fokus på selve spillet etter at Hogwarts Legacy ble bekreftet i 2020. Som om kontroversene rundt J.K. Rowling ikke var nok måtte også en av hovedprodusentene gå på grunn av omdiskuterte videoer. Forhåpentligvis fikk kveldens State of Play mange til å glemme snakk om boikotting og slik, for det synes jeg spillet tilsynelatende fortjener.

Hogwarts Legacy ser nemlig langt bedre ut enn jeg forventet. Da snakker jeg ikke bare om hvor vakkert og detaljert spillet ser ut, men også hvor mye frihet det visstnok gir oss. Her får vi ikke bare utforske hele Galtvort, men også Galtvang og mange av de andre områdene rundt skolen. Alle disse virker å være fullstappet med liv og ting å gjøre, så dette kan virkelig oppfylle Harry Potter-fansen sine drømmer. Uansett om det er å bare gå på den berømte skolen, kjempe mot onde personer og skapninger ved å kombinere en drøss med ulike magiske formler i dynamiske kamper, løse puzzles med både muskler og magi, brygge ulike drikker med spesielle egenskaper, fly rundt på en sopelim, plante og lage nesten alt man trenger i Nødvendeligrommet, kose med noen av de fantastiske skapningene eller hva det måtte være. Hogwarts Legacy vil tydeligvis la oss gjøre nesten alt vi vil samtidig som den forteller det som virker å bli en spennende historie. Derfor er det godt å høre at planen fortsatt er en lansering i høst, så forvent å få høre og se mye mer fremover.

