Hogwarts Legacy kjører i 1440p for Switch 2

Et av spillene som kommer til Switch 2 ved lansering er Hogwarts Legacy, som ble gjenskapt fra bunnen av for Nintendos nye konsoll. Så langt har vi ikke visst så mye om denne utgivelsen, men nå har vi mer informasjon takket være den japanske distributøren Sega (via VGC).

Sega utgir spillet i Japan, og i en ny pressemelding avslører de blant annet hvilken oppløsning det kjører i. Det viser seg å være en 1440p-tittel når du spiller forankret, mens det er 1080p når du spiller håndholdt - begge med HDR. Andre nye funksjoner inkluderer kortere lastetider, musestøtte (Joy-Con 2 kan brukes som mus), finere grafikk og bedre bildeoppdatering.

Mye av dette er mulig takket være spillets støtte for Nvidias DLSS-oppskaleringsteknologi, som gjør at ytelsen kan spares til andre ting i stedet for høyoppløselig grafikk, noe som forhåpentligvis vil være noe mange Switch 2-titler vil benytte seg av i fremtiden.