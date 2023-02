Hogwarts Legacy multiplayer har allerede en prototype

HQ

HogWarp, en mod i verkene for Hogwarts Legacy, kunne se spillere kunne utforske den berømte trollmannsskolen med vennene sine. Teamet bak Skyrim Together Reborn, som som navnet tilsier, brakte flerspiller til Skyrim, jobber for tiden med en lignende utvidelse med Hogwarts Legacy.

Foreløpig er modet fortsatt i sine tidlige dager, men en tidlig versjon av bygningen har blitt vist via The Together Teams YouTube-kanal. HogWarp blir bare vist frem i litt over et minutt, men når du ser på kommentarene, vil du se at hypen allerede er der for en Hogwarts Legacy-flerspilleropplevelse.

Selv som en singleplayer-tittel har Hogwarts Legacy vist seg å være et utrolig populært spill, som dominerer Steam-listene og viser frem enorme salgstall ved lansering. Likevel, hvis multiplayer ble brakt inn i Hogwarts Legacy, ville det sannsynligvis tjene til å gjøre spillet enda mer populært.