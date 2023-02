Hogwarts Legacy subreddit forbyr diskusjon av J.K. Rowling

HQ

Mod-teamet for Hogwarts Legacy subreddit har uttalt i et langt innlegg at til tross for forsøk på å lette på å ikke tillate diskusjon om JK Rowling, har dette blitt ansett som ikke lenger mulig, og samtale rundt forfatteren har nok en gang blitt fullstendig utestengt.

Innlegget, som du finner her, sier i hovedsak at det å tillate samtale rundt Harry Potter-forfatteren "raskt spiraler inn i trangsynt språk mot LGBTQ + -individer."

Modsene til subreddit vil ikke engang la dette språket starte. Videre har de uttalt at «å forsvare JKR ikke er formålet med denne subreddit».

Det er fortsatt et sted for de som er usikre på om de kan kjøpe Hogwarts Legacy for å diskutere følelsene sine i en etisk megathread, men ellers ser det ut til at enhver omtale av forfatteren umiddelbart vil bli fjernet fra subreddit.