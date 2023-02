Hogwarts Legacy-guide: Tips og triks for magi-studenter

HQ

Etter en rekke forsinkelser og noen kontroverser på sosiale medier er Hogwarts Legacy allerede i hendene på mange spillere takket være tidlig tilgang gitt av spillets Deluxe Edition. Alle andre på PC, PS5 og Xbox Series må vente til fredag eller enda lengre på eldre konsoller.

Mange nye studenter vil da komme til Galtvort og eventyret satt i en fortreffelig åpen verden utviklerne i Avalanche Software har skapt. For at du ikke skal løpe rundt som en Nesten-hodeløse Nikk har vi satt sammen denne spoilerfrie guiden med viktige tips for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av hvert sekund av Hogwarts Legacy og enkelt gå gjennom spillet.

1. Det vil bare være én første dag på Galtvort, så få mest mulig ut av den

Professor Wiltersens sitat (ja, de Wiltersene) er det første rådet vi gir deg om hvordan du spiller, og det er å utforske hver krik og krok av skolen de første øyeblikkene. Så snart du ankommer skolen vil assisterende rektor Wiltersen gi deg Hogwarts Field Guide, en håndbok for å holde oversikt over steder, omgivelser, utstyr, ferdigheter og inventar du har samlet i Hogwarts Legacy. For å komme deg gjennom spillet må du gå opp i nivå med erfaring, og den enkleste og raskeste måten å få det på i starten er å hente sider av Field Guide som er skjult over hele skolen, Galtvang og området rundt.

De fleste sidene kan fanges ved å bruke Revelio-formelen, men andre vil kreve Accio, Confringo eller Levioso. Disse trylleformlene låses opp i historien, så kom innom fra tid til annen og samhandle med objektene merket med blått når du bruker Revelio. Et annet triks er å lytte etter en lyden av en bjelle siden det tyder på at en hemmelighet er i nærheten

2. Følg veien til Merlin

Det er en grunn til at han var den mest berømte trollmannen i historien. Merlin var også student på Galtvort, og han etterlot arven sin rundt eiendommen til Hogwarts Vale i form av enkle gåter der vi må ødelegge gjenstander, bære ildfluer til merkede steiner eller kaste store steinblokker og dunke dem i steinhull. Uansett hva er prisen verdt innsatsen: Mulighet til å ha flere ting med seg, noe som er svært viktige fordi de er veldig begrensede, noe som igjen representerer den største inntektskilden i spillet.

Veldig viktig: Så snart du kan, få Mallowsweet-frø fra The Magic Neep i Galtvang, da de er nøkkelen til å aktivere Merlin's Trials.

3. Ikke bruk gallioner på hva som helst. Du trenger dem

Det kan høres ut som dumme råd, men ingenting kan være lenger fra sannheten. Penger i Hogwarts Legacy er (i hvert fall til siste tredjedel) en knapp vare og helt avgjørende for fremgang. De aller fleste selgere har priser som bare kan betraktes som fornærmende, men det er noen minimale kjøp som skal gjøres, for eksempel pottefrø og tilkallings-formler. Alle disse tjener til å gjøre Nødvendeligrommet til en selvforsynt fabrikk av ting som for eksempel drikker og planter til kamper.

Den mest praktiske måten å skaffe penger på er å selge utstyr du ikke lenger bruker. Prioriter de som er merket (i denne rekkefølgen) grønn, blå, lilla og oransj. Hver og en vil være mer verdifull enn den forrige, så hvis du går tom for plass til å bære mer på et oppdrag (ser du hvorfor det er viktig å gjøre Merlin's Trials?) må du ødelegge de mindre verdifulle.

Det som er bra med frø og formler er at du bare trenger å kjøpe dem en gang, hvoretter du kan generere dem uendelig (med opaler) i Nødvendeligrommet.

Et annet triks for raske penger: Hvis du kommer over de kistene med ett øye som spretter ut når de ser deg er det best å bruke desillusjonsformelen til å snike seg på dem og få de 500 myntene i hver enkelt. Og hvis du ikke har trylleformelen ennå kan du bruke usynlighetsdrikken.

4. Magiske kamper er en dans av farger

Kamper er en grunnleggende del av Hogwarts Legacy, og selv om det i begynnelsen ikke krever mye dyktighet eller kompleksitet vil fiendene snart bli mer krevende og bedre forberedt på angrepene dine. Noen av dem vil bruke et permanent magisk skjold som blokkerer magien din med mindre du motvirker det med en trylleformel av samme "fargefamilie". For eksempel, hvis en mørk trollmann har et lilla skjold vil en fortryllelse som Accio eller Depulso bryte barrieren, mens hvis skjoldet er gult er det best å bruke Levioso eller Arresto Momentum. Dette selv om vår favoritt er Tranform-trolldommen som gjør en fiende til en eksploderende tønne og kan kastes på andre. To fluer i én smekk.

Det er fiender som er spesielt svake for visse formler. Du kommer til å se mange edderkopper i spillet (veldig mange av dem), og den beste måten å drepe dem raskt er å blande grunnleggende formler med ildmagi som Incendio eller Confringo. Troll er ganske tøffe, men du kan bruke Flipendo til å bruke deres egen klubbe mot dem for å gjøre mye skade.

Ikke forakt bruken av herbologi-klasser når du slåss heller. Chinese Chomping Cabbages, Mandrakes og Venomous Tentacula er veldig nyttige verktøy som kan få deg ut av trøbbel mot store grupper av fiender eller sterkere som Acromantulas og Troll. Ha derfor alltid en god tilførsel av dem.

5. Dine beste venner? Kosten og låseformelen

Kosteskaftet er det primære transportmiddelet i Hogwarts Legacy. Selv om Floo Powder er flott (det tilsvarer Fast Travel her) må du låse opp destinasjoner først, og de vil ofte være ganske langt unna. Heldigvis har vi kostene. Butikken i Galtvang har flere modeller som koster 400 mynter hver. Bare få hendene på en, og spillet vil gå mye raskere. Med den kan du reise i en rett linje og til og med reise trygt inn i Den forbudte skogen eller fjellene. Selvfølgelig er det forbudt å fly kosteskaft i Galtvang, så vel som inne i slottet, så vi må finne en annen måte å nå bestemte steder på... Sa noen Alohomora?

Alohomora er fortryllelsen for å åpne magiske låser, og du får den ved å gjøre et sideoppdrag for vaktmesteren Mr. Moon. Å bære en viss mengde av et element vil forbedre trylleformelen for å åpne låser som er nivå to og tre, så når du ser en -statue av en Demiguise, må du sørge for at det er natt (du kan endre tidspunktet på dagen i kartmenyen) og ta tak i den.

Deretter er det bare å ønske deg velkommen til Galtvort og lykke til.