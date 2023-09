Hoirzon Forbidden West skal samle alt i ny utgave

HQ

Horizon Forbidden West kan snart få en komplett utgave, som sannsynligvis vil inneholde hovedspillet og Burning Shores i én og samme pakke.

Som oppdaget av ResetEra, er det funnet en ny vurdering i Singapore for Horizon Forbidden West Complete Edition. Det spekuleres også i om denne versjonen av spillet kan komme til PC og PS5.

Det er sannsynlig at denne pakken vil bli annonsert snart, men inntil da må du som alltid ta alt som ikke er offisielt bekreftet med en klype salt, slik at du ikke får for store forhåpninger. Hvis du i mellomtiden er på utkikk etter mer Horizon-innhold, kan du se om Forbidden West eller utvidelsen er verdt tiden din ved å lese anmeldelsene våre her og her.