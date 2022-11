Hold Xbox-kontrolleren din varm i vinter med denne offisielle minihettegenseren

HQ

La oss introdusere deg for et produkt du ikke visste at du trengte (og sannsynligvis ikke kommer til å trenge uansett), og kanskje ikke engang visste eksisterte. Microsoft har nå begynt å selge en såkalt Xbox Mini Controller Hoodie - som er akkurat hva det høres ut som. Bare hør på denne beskrivelsen av produktet:

"It's the time of year where you may want to cosy up with a nice hoodie. This winter don't let your controllers feel left out with a mini controller hoodie."

De spesifiserer til og med at den inkluderer glidelås og små armhull for kontrolleren din. Hvis du har lyst til å oppbevare kontrollerne dine med stil i vinter, gå over til lenken ovenfor for å skaffe en (eller flere).