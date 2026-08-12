Holger Rune bekrefter at han fortsatt har tenkt å spille i US Open, etter ti måneder med skade

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Den danske tennisspilleren Holger Rune har bekreftet at han fortsatt har tenkt å delta i US Open, til tross for noen nylige rapporter om at han hadde trukket seg fra den kommende Grand Slam-turneringen i slutten av måneden. «Jeg ser at det trekkes konklusjoner om at jeg har trukket meg fra US Open. Jeg har ikke trukket meg. Jeg jobber kjempehardt hver dag, og så snart jeg er klar, er jeg klar. Jeg håper det blir US Open», sa Rune på X.

Rune har vært borte siden oktober i fjor, etter å ha pådratt seg en akillesskade. Han var en gang nummer 4 på verdensrankingen og var blant de ti beste i fjor, men skaden har ført til at han har falt til 99. plass på verdensrankingen og har vært inaktiv hele sesongen.

Det var 23-åringen selv som skapte forvirringen, da han tilsynelatende bekreftet overfor Andy Roddick i podcasten «Served» at han ikke ville stille opp i US Open da han sa: «Jeg mangler de siste detaljene om prestasjonen, men jeg burde være i orden i løpet av de kommende ukene eller neste måned.»». I podcasten forklarte han at rehabiliteringen går bra, og at det nå handler mer om å gjøre seg klar til å konkurrere igjen.