Holger Rune benekter sladder om at han skrev til Anna Kalinskaja ti ganger for å få en date

Holger Rune, dansk tennisspiller og nåværende nummer 11 i verden, ble beskrevet som "håpløs" og at han "tenker for mye på seg selv" av den russiske tennisspilleren Anna Kalinskaya... etter at dansken ikke klarte å få henne på en date. I et intervju sa hun at Rune skrev til henne ti ganger.

På spørsmål om hun ble spurt mye av tennisspillere, avslørte hun. "Tennisspillere oftere før. Nå som jeg er eldre, vet jeg ikke. For noen er det ingen sjanse i det hele tatt. Noen skrev ti ganger, og så ga de opp".

Da hun ble presset, avslørte hun at det var Holger Rune, og sa at "Han skriver til alle. Han fortjener alt dette. Han har for høye tanker om seg selv, eller kanskje han bare er for håpløs. Men han er ikke den eneste."

I et forsøk på å roe ned sladderen, svarte Rune på X og sa at han aldri hadde tenkt å be henne på date. "Vi har kanskje kulturelle forskjeller som gjør at Anna leser en kommentar på en story som en invitasjon til en date. hvis jeg vil gå på date, ber jeg om en date", skrev han.

Kalinskaya, 26 år gammel, har tidligere datet verdens nummer to Jannik Sinner. Hun var også en kort stund sammen med den australske tennisspilleren Nick Kyrgios.