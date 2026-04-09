Holger Rune er tilbake i konkurranse sju måneder etter skade
Den 22 år gamle danske spilleren pådro seg en akillesseneskade.
Holger Rune, den danske toppspilleren som for øyeblikket er rangert som nummer 29, men som kan bli nummer 4 i verden i 2023, har annonsert at han er tilbake på tennisbanen etter akillesseneskaden han pådro seg i oktober. 22-åringen er tilbake i ATP 500 Hamburg 2026, fra 17. til 23. mai, som en del av grussesongen.
I fjor slo Holger Rune Carlos Alcaraz i finalen i Barcelona Open og vant sin femte og siste tittel, noe som hjalp ham tilbake til topp 10 (niendeplass). Men noen måneder senere i Stockholm Open måtte Rune trekke seg fra en semifinale mot Ugo Humbert, og han har falt flere poeng på rankingen. Han kommer til å falle enda mer, ettersom han ikke kan forsvare sine 500 poeng fra Barcelona Open, som spilles neste uke.
Rune gjør sin tredje opptreden i Hamburg. Alexander Zverev og tittelforsvarer Flavio Cobolli er også ventet til turneringen.