Holger Rune er tilbake i konkurranse sju måneder etter skade

HQ

Holger Rune, den danske toppspilleren som for øyeblikket er rangert som nummer 29, men som kan bli nummer 4 i verden i 2023, har annonsert at han er tilbake på tennisbanen etter akillesseneskaden han pådro seg i oktober. 22-åringen er tilbake i ATP 500 Hamburg 2026, fra 17. til 23. mai, som en del av grussesongen.

I fjor slo Holger Rune Carlos Alcaraz i finalen i Barcelona Open og vant sin femte og siste tittel, noe som hjalp ham tilbake til topp 10 (niendeplass). Men noen måneder senere i Stockholm Open måtte Rune trekke seg fra en semifinale mot Ugo Humbert, og han har falt flere poeng på rankingen. Han kommer til å falle enda mer, ettersom han ikke kan forsvare sine 500 poeng fra Barcelona Open, som spilles neste uke.

Rune gjør sin tredje opptreden i Hamburg. Alexander Zverev og tittelforsvarer Flavio Cobolli er også ventet til turneringen.