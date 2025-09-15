Holger Rune klager over "respektløse" fans da Spania slo Danmark i Davis Cup

HQ

Spania slo tilbake etter å ha vært på randen av eliminering fra Davis Cup-kvalifiseringen av Danmark, og overvant 2-0 for første gang i Davis Cup, og tapte alle kampene på lørdag, men vant alle tre kampene på søndag, inkludert en episk finale mellom ATP-verdens nummer 67 Pedro Martínez og verdens nummer 11 Holger Rune. I en episk kamp reddet Martínez en matchball med Rune i serve, og gikk fra 5-3 til tie break: 6-1, 4-6, 7-6(3).

Senere slo Pablo Carreño enkelt Elmer Moller og sikret seieren. Spania er nå kvalifisert for Davis Cip-finalen, mens Danmark fortsatt aldri har kvalifisert seg til åttendedelsfinalen i det nåværende turneringsformatet.

Rune gratulerte Spania med X: "<social>Vi var nære, men det skulle ikke skje i år. Takk til Spania for å ha vært vertskap for oss de siste dagene, og takk til lagkameratene fra Danmark for noen flotte kamper</social>".

Kameraene fanget imidlertid opp øyeblikket da Rune nektet å håndhilse på dommeren etter tapet mot Pedro Martínez. Martínez klaget også til dommeren over at Rune hadde fornærmet publikum i Marbella ved å si "f** off", og ba om at han skulle straffes.

Rune sa at "dommeren gjorde så mange feil, det var ikke et veldig godt arbeid, så jeg synes ikke han fortjente det", da han ble spurt om hvorfor han ikke håndhilste på ham.

Rune klaget senere på de spanske fansen. "Jeg tenkte bare at det er forskjell på dansk og spansk væremåte. Da vi spilte mot Serbia, var stemningen også helt fantastisk, men der var det helt klart mer respekt. Det er litt forskjell på oppdragelsen", sier Rune (via Express.co.uk).