Hollow Knight er gratis på Nintendo Switch Online

Team Cherry og Nintendo har bestemt seg for å delta i feiringen som vanligvis følger med sommersesongen ved å kunngjøre at Hollow Knight nå er tilgjengelig gratis fra i dag og frem til 12. juni, så lenge du har et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement.

I løpet av disse dagene vil du kunne utforske dypet av Hallownest og kjempe mot mektige fiender i et av de mest elskede og vellykkede metroidvania-spillene gjennom tidene. Det faktum at denne kampanjen kommer akkurat nå bidrar imidlertid ikke til å holde håpet om en utgivelsesdato for den etterlengtede oppfølgeren, Silksong, i sjakk. Vi kommer ikke til å gi næring til noen rykter (uten pålitelige kilder), så inntil videre kan du nyte det originale spillet uten ekstra kostnad, og la oss håpe at Nintendo bekrefter en Direct neste uke.

Da kan vi slippe hype-dyret løs.