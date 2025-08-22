Hollow Knight når 15 millioner solgte eksemplarer

HQ

Den store nyheten i dag er at Hollow Knight: Silksong endelig har fått en utgivelsesdato. Den 4. september lanserer Team Cherry den etterlengtede oppfølgeren. Men det er ikke alt - studioet kunngjorde også at det første spillet nå har nådd en imponerende milepæl med 15 millioner solgte eksemplarer. Hollow Knight Metroidvania, som ble utgitt i 2017, har blitt et av de mest elskede spillene i Metroidvania-sjangeren. Det er tilgjengelig på PC, Nintendo Switch, Playstation 4 og Xbox One, og har befestet seg som en av de største indiesuksessene gjennom tidene.

Om oppfølgeren kan nå de samme høydene gjenstår å se. Hollow Knight: Silksong slippes på PC og konsoller 4. september.