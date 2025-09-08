HQ

Det er vanskelig, veldig vanskelig, å anmelde et etterlengtet spill. På den ene siden må man unngå å la seg rive med av det hurtiggående hype-toget som suser forbi ørene når energiske spillere deler sine høylytte meninger, og på den andre siden må man ikke la forventningene løpe så høyt at det blir umulig å bli imponert til slutt. Det er syv lange år siden Hollow Knight ble utgitt, og for hver dag som har gått siden den gang, har fansen kunnet skru opp forventningene til hva som kan være mulig i en eventuell oppfølger. Disse drømmene har dessuten sjelden vært små eller realistiske. Å si at spenningen har vært uutholdelig er derfor ingen overdrivelse, og nå som Hollow Knight: Silksong endelig er her, er det store spørsmålet: Var det verdt å vente på?

Jeg skal starte med å innrømme at jeg ikke var den største fanen av det første spillet. Jada, jeg synes Hollow Knight fra 2018 er et veldig bra spill, men i mine øyne var det aldri det mesterverket som mange andre ønsket at det skulle være. Grunnlaget var utrolig godt laget, men det manglet finesse, noe som gjorde at enkelte deler føltes mer som kjedelige "må" enn noe som holdt spillegleden oppe. Med Silksong har Team Cherry gjort hjemmeleksen sin, og etter å ha finjustert oppskriften noen centimeter her og noen millimeter der, har de laget en oppfølger som er bedre enn forgjengeren på alle tenkelige måter.

En stor endring i Silksong er at vi får styre karakteren Hornet i stedet for den stillferdige "The Knight" som tok hovedrollen i forrige eventyr. Med Hornet følger en rekke forbedringer som gjør opplevelsen enda morsommere og mer tilgjengelig. Vår akrobatiske kriger er større (i form av figurmodell) enn den kortvokste helten fra Hollow Knight, og dermed har utviklerne måttet tenke nytt om store deler av oppsettet. Å ta seg rundt er nå som en grasiøs dans der Hornet hopper, griper og glir over plattformer, kanter og vegger. Det er en flyt i hvordan alt fra kontroller til animasjoner utspiller seg på skjermen, og å gå tilbake til forgjengeren føles som å se tilbake på Super Castlevania IV etter å ha spilt Symphony of the Night. Konseptet er det samme, men utførelsen er milevis fra hverandre.

Når det er sagt, føles det fortsatt som Hollow Knight, på godt og vondt. Hvis du likte det første spillet, er sjansen stor for at du vil like Silksong, og det motsatte gjelder sannsynligvis hvis du ikke likte den hypede indieperlen fra starten av. Dette er ikke et spill for alle, men for de som liker krevende Metroidvania-titler, er det få som kan matche kreativiteten, oppfinnsomheten og den responsive utfordringen som leveres her.

Silksong Det er vanskelig å sette fingeren på hvor briljant det er. Det er den typen briljans der skjønnheten ligger dypt begravd i detaljene, og hvordan de små komponentene føyer seg sammen til et storslått mesterverk jo mer av helheten du låser opp. Variasjonen mellom de ulike miljøene er et eksempel på en slik detalj. I det ene øyeblikket blir du betatt av den eventyrlige prakten og det pulserende grøntområdet inne på Mosshome, og i det neste føler du det visuelle, og like emosjonelle, triste og våte teppet av Greymoors loslitte arkitektur omslutte sjelen din når du ankommer for første gang.

Den håndmalte grafikken gjør selvfølgelig ikke saken verre. Du kan mer eller mindre sette spillet på pause når som helst under reisen og bruke skjermen som et maleri i stuen, der alt fra dystre huleganger til storslåtte slottssaler kan fungere som bakteppe for den utslitte sofaen og det fingeravtrykksbefengte glassbordet. Det er en melankolsk og dyster skjønnhet i hvert nytt område, og selv om den samme følelsen eksisterte for 7-8 år siden, føles den enda mer nyansert og variert denne gangen.

Silksong Også for ørene er det en fryd. Melankolske strykere blandes fritt med engstelige pianosløyfer og illevarslende korinnslag, og utviklerne vet nøyaktig når de skal holde tilbake lydbildet eller når det er på tide å la orkesteret dominere fullstendig. Noen ganger er det bare enkelte regndråper som faller til bakken og holder deg med selskap blant forfallne byer og hjemsøkte sumper, og i neste øyeblikk kan grandiose messingblåsere slå deg helt av stolen med mektige tromboner og skjebnesvangre trompeter når en sjef gjør sin entré.

Apropos sjefer, Silksong byr på en kavalkade av perfekt utformede kamper. Hvis det var én ting jeg ikke satte så stor pris på i originalen, så var det ujevnheten i sjefskampene. Noen føltes balanserte og utfordrende, mens andre ble oppfattet som irriterende og unødvendig vanskelige. I oppfølgeren er utfordringen riktignok fortsatt ganske høy, men her føles hver eneste kamp, og da mener jeg hver eneste en, utsøkt designet slik at den alltid føles rettferdig og uten unødvendige slag under beltestedet. For eksempel satt jeg fast med en vanskelig motstander i over en time her om dagen, men jeg følte aldri at vanskelighetsgraden skyldtes urimelige hindringer der jeg slo tilbake med billige skudd eller desperat korte reaksjonstider. I stedet handlet det mer om å lære å kontrollere impulsene mine og lese spillbrettet, og selv om jeg møtte min undergang rundt 30 ganger, skyldtes fiaskoene mine aldri noe annet enn meg selv og mine egne tilkortkommenheter.

Når det gjelder historien, var det nok ikke mange som fulgte med på fortellingen som var vevd sammen i forgjengeren, i hvert fall ikke uten et par grundige YouTube-videoer som støtte. Det minnet veldig om hvordan historien ble drevet frem i Dark Souls -spillene, og selv om deler av den tilnærmingen er intakt i Silksong, er det en mye mer tilgjengelig saga med klare mål og agendaer blant spillets karakterer denne gangen. En viktig grunn til dette er igjen Hornet, ettersom hun ikke er en stille hovedperson, men kan dele sine egne tanker og ideer om det som skjer rundt henne. Dette gjør det lettere å forstå ulike motiver og følge med på hvor historien er på vei uten å måtte klø seg i hodet og prøve å sette sammen hver eneste bit av informasjon. Purister vil kanskje tolke dette som noe negativt, men for min del synes jeg det passer perfekt til historien de prøver å formidle, og det bidrar også til at tittelen skiller seg ut fra sin storebror med en ganske unik fortellerstruktur.

Så kunne man fortsette med å bruke ord på ord på alt som er bra med Silksong, og man kunne også bruke like mye tid og plass på å rose utviklerne hos Team Cherry opp i skyene. At et lite studio fra Australia velger å spille etter sine egne regler og ignorere alle unødvendige bransjekrav og -tilnærminger, er i seg selv svært bemerkelsesverdig. Med en utviklingstid på over sju år ville mange andre blitt stresset og kuttet innhold, men Team Cherry valgte i stedet å utvide visjonen sin og la forsinkelsene tikke av gårde til tross for skuffelsen fra entusiastiske spillere. Mens andre utgivere bruker millioner på markedsføring og rekruttering av influencere, lanserte Team Cherry spillet sitt uten en eneste positiv anmeldelse under beltet, og de gjorde det til den ekstremt overkommelige prisen av 20 dollar, når de lett kunne ha tatt tre ganger så mye.

Dette handler imidlertid ikke om Team Cherry. Selv om man skulle fjerne alle de positive holdningene som sirkulerer rundt studioets arbeidsmetoder, respekten de ser ut til å ha for fansen sin og viljen til å tilby produktene sine til sterkt rabatterte priser, ville det ikke ha gjort noen forskjell om spillkoden de leverte ikke holdt mål. Heldigvis klarer Hollow Knight: Silksong, helt på egen hånd, å fengsle spilleren fra start til slutt. På samme måte som Nintendo foredlet Metroid i 1994 og Konami utvidet Castlevania i 1997, har Team Cherry tatt et kompetent spill og laget et mesterverk der helheten er større enn summen av delene. Silksong byr på spillglede i sin reneste form, og man kan ikke annet enn å applaudere alt fra design og kontroll til lyd og spillbarhet.

I løpet av mine snart ti år her på Gamereactor har jeg så langt rukket å dele ut tre fulltreffere, og nå er det på tide igjen. Hollow Knight: Silksong er et mesterverk, rett og slett. Det er det ingen tvil om. Forventningene var skyhøye på forhånd, men med mye tålmodighet og enda mer dyktighet har Team Cherry klart å heve seg over konkurrentene og sementere sin plass på stjernehimmelen som et av de klarest lysende himmellegemene. Hvis du liker utfordrende videospill generelt og vellagede Metroidvania-titler spesielt, kan jeg ikke anbefale Hollow Knight: Silksong nok, for det er et spill som fortryller og utfordrer, blender og fryder. Og til slutt, for de av dere som lurer: Ja, det var definitivt verdt å vente på.