Hollow Knight Silksong bekreftet å lanseres i 2025, ny gameplay utgitt

Hollow Knight Silksong har endelig en utgivelsesdato. Det var det første spillet som ble vist på Gamescom Opening Night Live, hvor Geoff Keighley bekreftet at spillet lanseres i år (og at det er spillbart på Switch 2 og Xbox). Bak ham ble det vist litt nytt gameplay, det første ordentlige gameplayet den siste traileren i 2022.

Den nøyaktige datoen er imidlertid fortsatt ukjent: den vil bli avslørt torsdag 21. august kl. 15:30 BST, 16:30 CEST, under en spesiell videopresentasjon av Team Cherry, sammen med forhåpentligvis en ny trailer.

Oppfølgeren til Hollow Knight ble annonsert i februar 2019. Det har gått over seks år siden den gang, mye lenger enn noen hadde forventet, men nå kan vi endelig avslutte ventetiden... og utforske denne vakre, men utfordrende verdenen på nytt med Hornet.