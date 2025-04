Hollow Knight: Silksong bekreftet for Switch 2-utgivelse i 2025

HQ

Nintendo annonserte mange tredjepartsspill til Nintendo Switch 2, de fleste av dem porteringer av spill som allerede er tilgjengelige på andre konsoller. Et spill som imidlertid raskt dukket opp på presentasjonen var det etterlengtede Hollow Knight: Silksong, som har blitt bekreftet for lansering i 2025.

Et kort spillklipp ble vist i en montasje - det hadde ikke engang en egen dedikert seksjon - men det sto tydelig at spillet lanseres i år, i 2025... som er den første offisielle bekreftelsen på at spillet lanseres i år, etter en lang utviklingsperiode.

La oss håpe at en skikkelig kunngjøring blir gjort før eller senere, kanskje på sin egen presentasjon eller i det minste på Summer Game Fest i juni. Unødvendig å si, Hollow Knight: Silksong vil også lanseres for andre konsoller: PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S og den originale Switch.