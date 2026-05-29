Hollow Knight: Silksong får en fysisk utgave til PS5, Switch 2 og Xbox Series S/X

HQ

Hvis du har vært ivrig etter å spille Hollow Knight: Silksong på de nyere konsollene, men ikke er en fan av digitale spill, ser det ut til at du endelig kan dykke inn i et av fjorårets beste eventyr snart. Fangamer har kunngjort at en fysisk utgave er på vei til alle dagens generasjonskonsoller: PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.

Europeiske priser er ikke tilgjengelige ennå, men utgaven vil koste tilsvarende $35 for PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og $39 for Switch 2. For den prisen får du også et dobbeltsidig omslag, en manual og en plakat, samt den kommende Sea of Sorrow-utvidelsen inkludert som gratis nedlasting. Gå over her for å forhåndsbestille, og spillet begynner å sendes i oktober.

Hollow Knight: Silksong er ute nå for PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One og Xbox Series S/X.