Hollow Knight: Silksong får gratis utvidelse i 2026

En av grunnene til at Hollow Knight: Silksong tok så lang tid å lansere var at det startet som en utvidelse til Hollow Knight, så det er litt interessant at Team Cherry ser ut til å ha planlagt bedre denne gangen.

Australierne har avslørt at Hollow Knight: Silksong vil få en gratis utvidelse kalt Sea of Sorrow neste år. Vi blir ikke fortalt mye om den, bortsett fra at vi får utforske nye nautiske områder og kjempe mot nye bosser med nye våpen.

En teaser-trailer gir oss også hint om hvorfor Hornet drar til disse nye områdene, så la spekulasjonene begynne mens vi venter på mer informasjon i 2026.