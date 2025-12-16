Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong får gratis utvidelse i 2026

Sea of Sorrow vil legge til nye områder, våpen, bosser og mer når et av årets beste spill går nautisk.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

En av grunnene til at Hollow Knight: Silksong tok så lang tid å lansere var at det startet som en utvidelse til Hollow Knight, så det er litt interessant at Team Cherry ser ut til å ha planlagt bedre denne gangen.

Australierne har avslørt at Hollow Knight: Silksong vil få en gratis utvidelse kalt Sea of Sorrow neste år. Vi blir ikke fortalt mye om den, bortsett fra at vi får utforske nye nautiske områder og kjempe mot nye bosser med nye våpen.

En teaser-trailer gir oss også hint om hvorfor Hornet drar til disse nye områdene, så la spekulasjonene begynne mens vi venter på mer informasjon i 2026.

HQ
Hollow Knight: Silksong

Relaterte tekster

0
Hollow Knight: SilksongScore

Hollow Knight: Silksong
ANMELDELSE. Skrevet av Joakim Sjögren

Ventetiden har vært lang, men nå er Hollow Knight: Silksong endelig her. Vi har spilt non-stop i helgen for å kunne gi det en vurdering, og spillet lever opp til hypen.



Loading next content