Hollow Knight: Silksong får en oppdatering på Steam-siden sin

I forrige uke gikk alarmklokkene for Hollow Knight: Silksong på grunn av en omtale av Team Cherrys arbeid av Xbox. Som dere alle vet, kan denne tittelen være en av de mest etterlengtede titlene i spillhistorien, og det er fortsatt ukjent om den noen gang kommer til å bli utgitt. Foreløpig får vi hint og små biter av informasjon, men vi venter på en offisiell dato fra Team Cherry før vi tror at det kommer ut (selv da vil vi fortsatt ha våre tvil).

Foreløpig ser det ut til at disse dagene kommer til å bli ganske opptatt med pillene de etterlater oss på forskjellige plattformer. Vi husker ryktet om at vi denne uken kunne ha den siste Nintendo Direct for Nintendo Switch før Switch 2 Direct neste uke.

Også, akkurat i dag de har oppdatert spillets Steam-side, spesielt i metadataene, kjent gjennom SteamDB. Det som har endret seg er detaljer, men de kan indikere visse punkter å markere for fremtiden for prosjektet. Spillet er lagt til GeForce Now, butikkåret er endret fra 2019 til 2025, og biblioteksressursene er oppdatert, uten å legge til bilder. Disse detaljene kan indikere at utgivelsen er nærmere, og sammen med ryktene som kom ut for noen dager siden om lanseringen av spillet, kan vi gjenopplive, litt, håpet til spillerne.

Foreløpig vil vi vente på bekreftelse av ryktene fra Nintendo Direct og på at Team Cherry skal fortsette å jobbe med spillet i et godt tempo.