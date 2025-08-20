Hollow Knight: Silksong forhåndsvisning: Det er akkurat det du forventer.

HQ

Ok, jeg skriver dette så snart jeg er ferdig på Nintendo-bussen på Gamescom. Jeg gjør det på denne måten for å unngå å glemme noe, for det har vært et veldig intenst kvarter med å spille Hollow Night: Silksong. Det første jeg vil gjøre er å rydde opp i all tvil om hvorvidt spillet endelig kommer ut eller ikke. Selv om vi har et streaming-arrangement på torsdag med Team Cherry som forklarer hva som endelig kommer til å skje eller når spillet kommer til å bli utgitt, er P som vi har vært i stand til å teste på Nintendo Games-standen, solid nok til å tro at utgivelsen faktisk er rett rundt hjørnet, og at spillet nesten, om ikke allerede er helt ferdig. Apropos mekanikk i testen måtte vi raskt spille gjennom to forskjellige punkter i Silksongs historie, med kontroll over Hornet. Det første er en introduksjon i et skogsområde fullt av vegetasjon, der det første som springer i øynene er at det er mange ødeleggbare elementer på kartet. Jeg refererer ikke bare til de typiske gjenstandene du ødelegger og frigjør granatsplinter eller Halloween-mynter som i den første delen, nei, her er det en investeringsprosess i dette nye landet der Hornet beveger seg. Først vil vi selvfølgelig ikke ha ulåste ferdigheter, men vi vil ha et første sjefsmøte med en første sjef kalt Moth Mother eller Most Mother, uten for mange problemer.

Vi avslutter henne, og det avslutter den første delen av demoen. På dette tidspunktet innser du at Hornets trekk sett er mye mer variert og presist enn den tomme ridderen fra det første spillet hadde i den andre demoen, mye vanskeligere og i en del si halvveis gjennom spillet har vi allerede mange flere evner låst, og vi kan finne et mye vanskeligere og utfordrende sjefsmøte. Vi har flere ting til rådighet, for eksempel et angrep ved hjelp av Hornet's nåletråd. Vi har flere typer Dash.

Også fiendene har flere berøringer, så nålen er ikke forbedret i det hele tatt og i utgangspunktet alt du kan se i de små videoene vi var i stand til å fange på settet. Som jeg sier denne vile ser ut som de er veldig solide. Vi så ikke Friends nedturer eller spille i bærbar modus på Nintendo Switch to eller i på Dock av konsollen ser det ut til at alt fungerer som det skal det eneste som til denne dagen bør Jeg er fortsatt ikke sikker på om du kan oppnå det er å behage fansen, men det er en mye mer subjektiv oppfatning, fordi det er ingen måte å måle illusjonen av spillerne for dette for denne tittelen som de har ventet i syv år.

Et annet av de store poengene som Silksong ser ut til å fremheve i forhold til forgjengerne, er at scenariene er mye mer levende og ikke bare fordi det er flere fiender eller karakterer i Bakgrunnen mener jeg at alt ser ut til å være animert fra brisen av gress til fottrinnene til Hornet, når han tråkker på mosen på bakken, det er også elementer når du bryter for eksempel noen brannblomster i den andre delen av demoen som er eksplosive, og at faktisk noen fiender kaster, og hvis du kommer til å treffe dem i luften, kan du returnere dem og gjøre mye skade fordi de er eksplosive.

Til syvende og sist tror jeg ikke det handler om hvorvidt Hollow Knight: Silksong blir et bra spill eller ikke. Det som er viktig er hvordan du kommer til å ta imot dette spillet som du har ventet på i sju år, og forventningene dine er sannsynligvis skyhøye. Bare fokuser på dette: Silksong ser ut som et bra spill, bare vent på at Team Cherry skal bekrefte når det kommer ut, så kan vi alle spille det sammen snart.