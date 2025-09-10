Hollow Knight: Silksong Guide - Hvordan få tak i alle Crests og de beste Builds for å bruke dem

HQ

Siden torsdag 4. september har vi levd i en verden der Hollow Knight: Silksong (her er vår anmeldelse) har blitt utgitt, og dermed er det slutt på en ventetid på nesten syv år siden den offisielle kunngjøringen. Mange av oss er allerede fordypet i vår samvittighetsfulle utforskning av Pharloom for å fullføre spillet 100%, og også forstå at endringene sammenlignet med forgjengeren, Hollow Knight, går utover hovedpersonen og omgivelsene der handlingen utspiller seg.

Hornet er forskjellig fra Knight, som vi allerede nevnte i vår første trinn og tipsguide for å komme i gang i Silksong, men kampstilen deres kan også endre seg drastisk og etter ønske når vi stiger opp gjennom kongeriket Pharloom. Disse forskjellige aspektene av karakteren er legemliggjort av spesielle gjenstander som kan utstyres, kalt Crests. Hver Crest har et forskjellig antall tomme hakk der verktøyene kan utstyres, og hver av dem har et helt annet sett med bevegelser, noe som gjør Hollow Knight: Silksong til et spill med et mye rikere gameplay enn forgjengeren.

Men for å få tilgang til dem må du gå og utforske kartene ganske mye, skjerpe stingeren din og plukke lommen med rosenkranser, men vi i Gamereactor har utarbeidet denne guiden for deg slik at du kan realisere potensialet ditt som Hornet i Hollow Knight: Silksong hvordan du vil, med plasseringen av hver Crest og kravene for å oppnå dem. Du kan sjekke hvert sted på det interaktive kartet over Pharloom av Mapgenie, som du finner nedenfor.

1. Hunter Crest

Dette er det enkleste å finne fordi det er det du starter spillet med. Hunter Crest oppdages av kapelljomfruen i Mossy Hearth. Umulig å miste.

Hunter Crest gir oss middels angrepsrekkevidde og et diagonalt nedadgående angrep, et trekk som det er verdt å bli vant til så snart som mulig for å komme videre. Det er ikke det beste trekket Crest, men det er ganske balansert.

Beste bygg for Hornet med Hunter Crest



Beste ferdighet: Bleke negler



Røde verktøyspor: Cogfly eller Plasmium Phial



Blå verktøyspor: Spoleforlenger og Langstrakt klo



Gule verktøyspor: Vektbelte og armbånd med piggtråd



Dette er en "moderat" versjon av Hunter Crest som gjør det mulig for Hornet å takle en rekke ulike situasjoner. Rekkevidden med den vektede kloen gjør den ganske attraktiv for middels angrepsavstander, slik at du kan angripe på mye tryggere avstand.

2. Reaper Crest

Oppnås fra Ljåmannskapellet i Grey Wasteland. Du finner kapellet langt vest for Halfway Home. Du må bevege deg raskt og unngå sakseguttene til du finner en inngang til et område med levende lys, der kapellet ligger.

Angrip med tunge buehugg og hent ekstra silke fra fiendene.

Beste bygg for Hornet med Reaper's Crest



Beste ferdighet: Bleke negler



Røde verktøyspor: Loppebrygg eller Plasmium Phial



Blå verktøyspor: Wispfire Lantern og Longclaw



Gule verktøyspor: Vektbelte og armbånd med piggtråd



3. Vandrerens våpenskjold

Wanderer Crest kommer garantert til å bli favoritt Crest for mange spillere, siden den har et lignende bevegelsessett som Hollow Knight, med en rett linje ned-angrep og det hele. Den er raskere enn de fleste andre Crest, men har litt kortere rekkevidde. Du finner den på Bone Cemetery, i området vest for Moss Grotto. Du trenger en enkel nøkkel for å låse opp området. For å få tak i den, må du ha ferdigheten Grapple Grab for å klatre opp veggene og også Float Cloak. Etter å ha overvunnet bølgen av fiender, vil den være din.

Beste bygg med Wanderer Crest

Wanderer Crest er ganske fokusert på leting på grunn av sin mobilitet og allsidighet med de gule verktøyene, og også begrenset av sin korte rekkevidde i kamp, så den beste bygningen å bære den i er denne :



Beste ferdighet: Skarp pil



Rødt verktøyspor: Plasmium-fial



Blå verktøyspor: Wispfire-lykt og Injektorbånd



Gule verktøyspor: Kompass, Dead Bug's Purse og Ascendant's Grip



4. Witch Crest

Nok et av de beste bevegelsessettene og kanskje den mest balanserte Crest. Witch Crest fokuserer bruken av Silk på en rekke raske angrep, og hvert treff helbreder Hornet. Ned-angrepet får den til å forsvinne og treffe to ganger, og alt i alt er det en Crest som er egnet til å bære fra du får den til slutten av spillet.

Det er ingen enkel oppgave å få tak i Witch's Crest. Du må fullføre en ganske utfordrende kjede av oppdrag som starter med å bære en Twisted Bud fra Bilgewater til Tinkerbell (Hornet kan ikke bytte Crest i løpet av dette oppdraget, da de vil bli smittet), og du må også ha en forsyning på 260 rosenkransperler til et av de mellomliggende trinnene. Igjen, det er best du koker litt kaffe, for det kommer til å ta en lang dag å få tak i Heksens Crest, men når du først har den, er det ikke sikkert du trenger å lete etter flere i hele spillet.

Beste byggverk med hekseskjoldet

Den beste kombinasjonen for Witch Crest er å utstyre blå verktøy som enten gir deg mer silke eller mer skade på fiender. Husk at selv om dette bygget er et av de kraftigste skadebyggene i Silksong, fungerer det bare hvis du er i stand til å kjede angrepet med Silk for å helbrede deg selv i prosessen. Det har heller ingen gule verktøyspor. Husk dette og øv deg en stund.



Beste ferdighet: Skarp pil



Røde verktøyspor: Loppebrygg og Plasmium Phial



Blå verktøyspor: Spoleforlenger, klospeil og injektorbånd



5. Beast Crest

Du kan si at dette er en berserker-modus for Hornet. En Crest som fokuserer på svært raske, kjedede angrep, men med svært liten rekkevidde, slik at du må være litt uvøren i din tilnærming til kamp. Du må stole på at du kan ta knekken på fiendene i denne rekken av treff, og sørge for at du finner plass til å helbrede i mellomspillene. Det finnes heller ingen blå verktøyspor, så det er ingenting som kan forsvare deg i denne varianten.

Beste bygg med Beast Crest

Det beste du kan gjøre i dette tilfellet er å ha Flea Brew for hånden for å styrke deg og finne det beste tidspunktet å helbrede med silke.



Beste ferdighet: Trådstorm



Røde verktøyspor: Plasmiumfial og loppebrygging



Gule verktøyspor: Armbånd med piggtråd og vektbelte



6. Arkitekt Crest

Hvis du liker å ha så mange aktiverte fordeler som mulig i bane rundt Hornet, er denne Crest noe for deg. Stilen fokuserer på bruk av røde eller offensive verktøy, og er også ideell for de som foretrekker avstandskamp.

Ulempen er at det tar tid å forberede verktøybyggingen, og muligheten til å lage ammunisjon krever også dyrebar tid som kan gjøre deg utsatt.

Beste bygg for Hornet med Architect Crest



Røde verktøyspor: Pimpillo, Cogfly, Kasterring



Blå verktøyspor: Pollip Pouch og Quick Sling



Gule verktøyspor: Skjæranheng og skjellveske



7. Shaman Crest

Shaman Crest fokuserer på bruken av Hornets forfedres evner, hvor du bare trenger å bekymre deg for å bygge opp silke for å spamme disse angrepene. Den har tre ferdighetsspor og to blå verktøyspor, så kombinasjonene er kule og enkle, men det tar tid å sette opp stilen.

