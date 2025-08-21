Hollow Knight: Silksong har endelig en utgivelsesdato

HQ

Alberto fikk endelig spille og dele sine inntrykk av det første nivået i Hollow Knight: Silksong i går. Forhåpentligvis gjorde dette deg enda mer spent på den spesielle kunngjøringen Team Cherry lovet å dele i dag, for det er gode nyheter.

Traileren nedenfor bekrefter at Hollow Knight: Silksong lanseres 4. september (tilgjengelig på Game Pass). Det betyr at det bare er to uker til vi får se om et av verdens mest memede spill lever opp til hypen eller ikke, etter mer enn seks års ventetid. De nye klippene viser at vi definitivt får mer av det som millioner av mennesker virkelig liker med originalen, inkludert vakre omgivelser, kule evner, mer enn 200 fascinerende nye fiender, 40 nye bosser og en generelt fantastisk atmosfære.

Det er også verdt å merke seg at Bloombergs Jason Schreier har avslørt hvorfor vi måtte vente så lenge. Det er vel verdt å lese, der utviklerne snakker om enorme forventninger, pandemien og mye mer.