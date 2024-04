Hollow Knight: Silksong har nå en egen side i Xbox Store

HQ

Ikke ta av deg den fargerike parykken og klovnenesen ennå, for vi har fortsatt ingen utgivelsesdato for Hollow Knight: Silksong. Oppfølgeren til Hollow Knight ble annonsert i februar 2019, og siden da har vi bare sett en trailer på Xbox & Bethesda Showcase 2022, en forsinkelse og et par korte oppdateringer fra studioet om at det "fortsatt er under utvikling". Selv om dette aldri dempet håpet, dempet det forventningene til spillet.

Men det kan endre seg veldig raskt nå. Xbox og Team Cherry har opprettet en Xbox-butikkside for Hollow Knight: Silksong. Som du kan se, gir den ikke mer informasjon enn det vi allerede vet. Ingen utgivelsesdato, ingen filstørrelse, ingen nye skjermbilder. Men for fans av Hollow Knight og denne fortsettelsen av historien med Hornet er det som å se land etter en måned til sjøs.

Nå som vi er godt inne i våren, er sesongen for store begivenheter rett rundt hjørnet, så vi utelukker ikke at 2024 blir året da Silksong endelig ser dagens lys.