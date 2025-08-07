Hollow Knight: Silksong kan spilles på Gamescom

HQ

Ta kravet om utgivelsesdato med en moderat dose forsiktighet, men det er en god sjanse for at Team Cherry endelig vil avsløre den endelige og sanne utgivelsesdatoen for Hollow Knight: Silksong.

Det er fordi spillet vil være tilgjengelig for testing på flere steder og plattformer på Gamescom Köln fra og med 20. august, selv om avsløringen kan komme dagen før, under Gamescoms Opening Night Live-seremoni som også i år blir arrangert av Geoff Keighley.

Den endelige bekreftelsen på at Silksong vil være der er at Nintendo har avduket en plakat av demoene som er tilgjengelige for deltakerne på arrangementet, og Silksong har en fremtredende plass blant dem. Du kan se den nedenfor.

Hollow Knight: Silksong ble annonsert for over seks år siden, og forventes å bli utgitt før utgangen av 2025.