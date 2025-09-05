Hollow Knight: Silksong nådde mer enn en halv million samtidige spillere på Steam dag 1

HQ

Å si at Hollow Knight: Silksong er svært ettertraktet, ville være en underdrivelse. Etter det fenomenale første spillet og alle de evige forsinkelsene har hypen nådd vanvittige nivåer - så mye at spillet krasjet både Steam og konsollbutikkene i går.

Nå har de første tallene begynt å rulle inn via SteamDB, og det viser seg at spillet trengte omtrent et kvarter på markedet før det slo livstidsrekorden på Steam for antall samtidige spillere. Og deretter fortsatte det å øke i raskt tempo.

I skrivende stund har det vært maksimalt 535 213 samtidige spillere på Hollow Knight: Silksong. Det er mer enn alle tiders rekorder for suksesser som Among Us (447 476 samtidige spillere), Helldivers II (458 709) og Valheim (502 387), og bare marginalt mindre enn de høyeste tallene som er registrert for Apex Legends (624 473) og Marvel Rivals (644 269). Det skal også huskes at spillet bare nettopp er utgitt og helgen starter nå, så rekorden vil sannsynligvis øke betydelig de kommende dagene.

Vi jobber for tiden med vår anmeldelse. Har du selv begynt å spille Silksong, og hva synes du om det?