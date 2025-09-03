Hollow Knight: Silksong og mer kommer til Game Pass veldig snart

HQ

Det er definitivt ingen tvil om hva som er det store trekkplasteret nå som Microsoft har annonsert hvilke spill Game Pass-abonnenter kan se frem til i første halvdel av september, og det er endelig tid for oppfølgeren til Hollow Knight. Men som vanlig er det flere titler på vei, og her er hva du får (spill merket med * kommer ikke til Game Pass Standard ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :



I Am Your Beast (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - i dag



Nine Sols (Xbox Series S/X) - I dag**



Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox og PC) - september 4*



Cataclismo (PC) - september 4*



Paw Patrol World (Cloud, Xbox og PC) - 10. september



RoadCraft (Cloud og Xbox Series S/X) - 16. september



Som vanlig er det også gratis fordeler for alle abonnenter, med tilbud for første halvdel av måneden, inkludert Monthly Gift Bundle for Asphalt Legends Unite, Welcome Pack for The Finals og Unlock Bundle for Skate 3. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 15. september, men du kan få 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe: