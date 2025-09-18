Hollow Knight: Silksong passerer 4,2 millioner solgte eksemplarer

HQ

Den etterlengtede oppfølgeren til Hollow Knight er i ferd med å sementere seg selv som en av årets mest uventede triumfer. Selv om fans av indiespill lenge har ventet på at det skulle komme, var det få som kunne ha forutsett den enorme suksessen Silksong nå nyter.

Bare tre dager etter lanseringen hadde Silksong allerede tiltrukket seg mer enn fem millioner spillere - et tall mange storbudsjett-blockbustere bare kan drømme om. Ifølge nye rapporter er det nå solgt over 4,2 millioner eksemplarer på verdensbasis. Steam leder an med rundt 3,2 millioner solgte eksemplarer, mens PlayStation- og Switch-versjonene har solgt rundt 500 000 enheter hver. På Xbox er Silksong tilgjengelig via Game Pass, der anslagsvis 1,5 millioner spillere har lastet ned og prøvd eventyret.

Som tidligere rapportert, har Silksongs enorme suksess smittet over på det originale Hollow Knight, som har sett en svimlende økning på 600 prosent i spillerbasen. Mange nykommere har imidlertid blitt overrasket over spillets bratte vanskelighetsgrad - en utfordring Team Cherry tar tak i med nye oppdateringer som tar sikte på å hjelpe førstegangsfans.

Spiller du allerede Silksong?