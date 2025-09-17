Hollow Knight: Silksong reduserer ikke vanskelighetsgraden i andre oppdatering

HQ

Team Cherry har avduket den andre oppdateringen for Hollow Knight: Silksong. I motsetning til den første oppdateringen for spillet, som reduserte vanskelighetsgraden til noen tidlige spillsjefer, vil denne oppdateringen ikke inneholde noen nerfs, og ser i stedet bare ut til å fjerne kritiske feil.

Hollow Knight: Silksong har møtt kritikk for vanskelighetsgraden siden lanseringen, noe som får spillere til å presse seg mye mer enn det første spillet. Til tross for klager ser det imidlertid ut til at Team Cherry står på sitt.

Oppdateringsnotatene for den andre oppdateringen, som du kan få tilgang til nå via beta-grenen på Steam, er som følger :



Lagt til Dithering-effektalternativet i avanserte videoinnstillinger. Reduserer fargebånd, men kan gjøre utseendet til forgrunnsaktiva litt mykere. Standardinnstillingen er "Av".



Oppdatert beskrivelsen av Herald's Wish-prestasjonen for å tydeliggjøre at spillere både må fullføre ønsket og fullføre spillet.



Løste problemet med at Savage Beastfly i Far Fields noen ganger ble værende under lavaen.



Fikset sjeldne tilfeller der helligdomsvokteren Seth gikk ut av grensene under kamp.



Lagt til en sperre for å forhindre at Lugoli noen ganger flyr av skjermen og ikke kommer tilbake under kamp.



Reduserte sjansen ytterligere for at Silk Snippers ble sittende fast utenfor grensene i Chapel of the Reaper-kampen.



Fikset flere tilfeller der sjefer døde mens de ble drept, noe som førte til at dødssekvenser ble avspilt i uorden eller usynkronisert.



Fikset Shaman Binding inn i en bunnovergang som forårsaket en softlock.



Kokongposisjoner på noen steder oppdatert for å forhindre at den gyter i utilgjengelige områder.



Korrigert at Liquid Lacquer-kurérlevering ikke var tilgjengelig i Steel Soul-modus.



Fikset at noen NPC-er ikke spilte forbannede hint-dialoger riktig i visse tilfeller.



Fikset at Pondcatcher Reed ikke kunne fly bort etter å ha sunget.



Fikset at Verdania-minnekuler noen ganger avspiller lagdelte skjermkantsutbruddseffekter på nytt.



Fikset at pausetelleren ikke fungerte for visse multihitter-verktøy, for eksempel Conchcutter.



Fast Volt Filament-skademultiplikator gjelder ikke for visse silkeferdigheter.



Fikset Cogflies og Wisps som ikke er rettet mot Skullwings.



Fikset at Cogflies feilaktig tilbakestiller HP til full ved sceneendring.



Fikset Curveclaw som alltid går i stykker ved første treff etter å ha blitt avbøyd.



Fikset Plasmium Phial og Flea Brew noen ganger ikke gjenoppretter som tiltenkt ved benker.



Diverse andre mindre justeringer og rettelser.



Team Cherry legger siste hånd på lappen til den blir tilgjengelig på alle plattformer, så hold utkikk etter en oppdatering i løpet av de kommende dagene. Hvis du fortsatt sliter med Silksongs vanskelighetsgrad, er det mods som har forsøkt å gjøre det lettere for spillere å spille som Hornet.