Hollow Knight: Silksong utsatt til tidligst høsten 2023

HQ

Det er ingen tvil om at Microsoft angrer på løftet om at en lang liste med spill som ble vist i fjorårets Xbox Games Showcase ville lanseres innen 12 måneder, for vi har sett Starfield, Forza Motorsport, Replaced, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Ark II og fler ikke klarer å leve opp til det. Nå kan vi legge til enda en etterlengtet tittel på listen.

Matthew Griffin, som tar seg av PR og markedsføring for Team Cherry, bekrefter at Hollow Knight: Silksong har blitt utsatt ut av første halvdel av 2023. Han gir oss ikke et nytt utgivelsesvindu, og sier bare at vi får flere detaljer nærmere utgivelsen. Tiden vil vise om dette betyr at vi får se det igjen i årets Xbox Games Showcase 11. juni.