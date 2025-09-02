Hollow Knight: Silksong vil tilby en gratis Switch 2-oppgradering for Switch 1-støttespillere

HQ

Det er ingen hemmelighet at Hollow Knight: Silksong har tatt ganske lang tid å lage. Team Cherry har rutinemessig forsinket og endret lanseringsplanene for spillet, og utsatt det år etter år, en avgjørelse som har påvirket hvor lenge Kickstarter støttespillere har måttet vente på spillet de lenge har ventet på.

Mens denne ventetiden snart vil ta slutt når spillet lanseres i sin helhet den 4. september, har Team Cherry lagt ut en ny Kickstarter-oppdatering (den 75. for å være nøyaktig!) som forteller om hvordan nøkler vil bli levert til støttespillere av spillet.

For PC-fans er det ganske enkelt, da nøklene vil bli delt ut via Humble Bundle, og dette inkluderer DRM-frie utgaver. For Nintendo Switch -fans blir det litt annerledes, ettersom spillere på den originale konsollen vil få nøklene sine via e-post, og hvis du har tenkt å sjekke ut spillet på Switch 2 i stedet, må du da få tak i den gratis Upgrade Pack som kan lastes ned fra eShop for å få tilgang til "forbedrede funksjoner".

Hvilken plattform skal du spille Hollow Knight: Silksong på? Det er verdt å huske at det også vil lanseres som en dag én-tittel på Game Pass.