Hollow Knight slår spillerrekord i forkant av Silksongs lansering

Det er alltid gøy når eldre spill plutselig øker i popularitet, og det er akkurat det som har skjedd med Hollow Knight etter den etterlengtede kunngjøringen av en konkret utgivelsesdato for oppfølgeren, Silksong.

I løpet av helgen nådde det kritikerroste metroidvania-eventyret en helt ny toppnotering på Steam med 33 062 samtidige spillere - det høyeste antallet i spillets historie. Mange fans benytter sjansen til å finpusse ferdighetene sine i forkant av den kommende oppfølgeren, støver av seg kappene og dykker nok en gang ned i de mørke hulene i Hallownest. Med en "Overveldende positiv" vurdering på Steam, basert på mer enn 136 000 anmeldelser, er det ingen tvil om at Hollow Knight har befestet sin plass som en av de mest elskede indietitlene som noensinne er laget.

Skal du også se originalen før Silksong?