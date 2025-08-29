Hollywood-analytikere kaller sommerkinoen 2025 en fiasko

HQ

Den amerikanske filmindustrien hadde satt seg mål om en samlet billettinntekt på rundt 4 milliarder USD for juni, juli og august 2025. Dette tallet ville ha plassert dette året rett under referansen som ble satt i 2023, da Barbie og Oppenheimer skapte en dobbeltsuksess som bare kom én gang i en generasjon, og som fikk publikum til å komme tilbake i hopetall. Nå, når august går mot slutten, er det klart at det målet ikke vil bli nådd. I stedet vil sommerens billettinntekter ende på 3,53 milliarder dollar, en skuffelse over hele linja, ifølge bransjeanalytikere referert av Variety.

Disneys nyinnspilling av Lilo & Stitch gjorde det eksepsjonelt bra, og toppet sommeren med imponerende 1,1 milliarder dollar på verdensbasis. Hakk i hæl var Jurassic World: Rebirth, som spilte inn 850 millioner dollar og befestet seg som et annet stort trekkplaster. Men disse suksessene ble overskygget av andre etterlengtede filmer som rett og slett ikke leverte.

Ikke engang superheltene kunne redde dagen, og Marvel møtte tilbakeslag, med Thunderbolts som underpresterte og The Fantastic Four: First Steps slet tungt. Sistnevnte hadde et produksjonsbudsjett på hele 240 millioner dollar og en markedsføringskampanje på ytterligere 200 millioner dollar, men spilte bare inn 490 millioner dollar, noe som betyr at den ikke engang klarte å gå i null i løpet av kinopremieren.

En billettanalytiker uttalte følgende til Variety:

"Med bare én film som har spilt inn 1 milliard dollar på verdensbasis, er det tydelig at Hollywood fortsatt trenger å finne ut hvordan de kan engasjere publikum på et globalt nivå. Begynn med et smell, avslutt med et smell - det er slik sommerkino skal gi gjenklang hos publikum. Det skjedde ikke denne sommeren, og resultatene taler for seg selv."

Analytikere påpeker at sommeren tradisjonelt er den sterkeste sesongen for Hollywood, og at den ofte står for rundt 40 % av de årlige billettinntektene. Men siden pandemien har den sagnomsuste milepælen på 4 milliarder dollar på hjemmemarkedet bare blitt nådd én gang - under "Barbenheimer"-fenomenet i 2023. Dette året skulle bli et nytt oppsving, men i stedet viser det hvor ustabilt kinomarkedet fortsatt er, selv når store merkevarer og superheltfranchiser står på plakaten. Med høstlanseringer som gjenstår, vil studioene nå kjempe for å ta igjen det tapte, men sommerfilmsesongen 2025 er offisielt en flopp.

Anser du denne sommeren som en fiasko? Eller likte du filmene som hadde premiere?