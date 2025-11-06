"Hollywood har gått baklengs", sier Kristen Stewart

HQ

Twilight- og Love Lies Bleeding-stjernen Kristen Stewart holdt en lidenskapelig tale om mangelen på fremgang for kvinner i Hollywood, da hun mener at filmindustrien går baklengs. Stewart bemerker at bransjen har gått tilbake til en "gutteklubb-forretningsmodell", etter at antallet kvinnelige regissører som ledet toppfilmene i 2024, sammenlignet med 2020, har krympet.

"Tilbakegangen fra et kort øyeblikk med fremgang er statistisk sett ødeleggende", sa Stewart på en kvinnelunsj i Los Angeles (via BBC). "Et så ynkelig antall filmer fra det siste året er laget av kvinner."

"I et post-MeToo-øyeblikk virket det mulig at historier laget av og for kvinner endelig skulle få sin rett. At vi kunne få lov til eller til og med bli oppmuntret til å uttrykke oss selv og våre felles erfaringer, alle våre erfaringer uten filter", fortsatte hun. "Men jeg kan nå bevitne at det er en kamp med bare nevene som må til hele veien når innholdet er for mørkt, for tabubelagt, når åpenheten som serveres i form av observasjoner av erfaringer som kvinner vanligvis gjør seg, ofte vekker avsky og avvisning."

"Jeg er ikke takknemlig for en gutteklubb-forretningsmodell som later som om den vil være sammen med oss, mens den suger til seg ressursene våre og nedvurderer våre sanne perspektiver. La oss prøve å ikke bli symbolisert. La oss begynne å trykke vår egen valuta," sa Stewart. Selv om det er sant at de fleste av årets toppfilmer sannsynligvis kommer til å bli regissert av menn, hindrer ikke det kvinner i å lage sterke filmer. Greta Gerwig er fortsatt et av de største navnene blant Hollywood-regissører i dag, og slike som Kathryn Bigelow, Chloé Zhao og Sofia Coppola er aldri langt bak. Vi får håpe at selv i en Trump-æra der "woke" ser ut til å ha blitt glemt, kan vi fortsatt se en viss representasjon i Hollywood.

