Hollywood-psykoterapeut: "Jeg har aldri sett så mye fortvilelse blant kreative mennesker"

Det ser ut til at Hollywood er mer mentalt urolig nå enn noen gang før. Etter covid-19, to streiker og studioer som ønsker å vende seg mer mot kunstig intelligens, er underholdningsindustrien rett og slett ikke hva den pleide å være, og folk i bransjen føler det.

"Jeg har holdt på med dette i 31 år nå, og jeg har aldri sett så mye fortvilelse blant kreative mennesker i bransjen", sier Dennis Palumbo, en psykoterapeut med pasienter som hovedsakelig jobber i underholdningsbransjen, til Vanity Fair. "Det er et depresjons- og angstnivå som savner sidestykke."

"Den nye normalen er at ikke alt kommer til å sprette tilbake", sier den lisensierte terapeuten Kara Mayer Robinson. Det ser ut til at tiden da man fikk en suksess i en serie eller film, og så kunne bruke det til å sette fart på karrieren, er forbi. Nå blir folk sendt tilbake til bunnen, selv etter at de har hatt et minimum av suksess.

Det virker som om situasjonen er verre for folk som ikke har mye eller noe økonomisk spillerom, ettersom hver eneste jobb blir sett på som utrolig viktig. Men selv ledere begynner å føle frykt. Etter hvert som underholdningsbransjen fortsetter å endre seg, ser det ut til at mange av menneskene i den må takle det de kan kontrollere, og prøve å ikke føle frykt for det de ikke kan kontrollere.

