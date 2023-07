Hollywood søker etter AI-spesialister og tilbyr gode lønninger, til tross for streikene.

HQ

Hvem trenger skuespillere og manusforfattere? Ikke de store filmstudioene i hvert fall, ser det ut til, for til tross for den pågående streiken er både Netflix, Disney og Sony på jakt etter nye medarbeidere, forutsatt at du er dyktig innen AI. For i skyggen av de streikendes krav om bedre og, vel, ærlig talt, humane lønninger, tilbyr for eksempel Netflix nå en årslønn på nesten 1 million pund for en AI-prosjektleder. Disney leter etter AI-spesialister og Sony etter eksperter innen AI-etikk.

Ifølge The Hollywood Reporter står det i stillingsannonsen til Netflix:

"Virksomheten vår er drevet av maskinlæring/kunstig intelligens, som fremmer innovasjon innen innholdsproduksjon og -anskaffelse, personalisering, betalingsbehandling og andre inntektssentriske initiativer".

I tillegg søker Netflix også etter personer med generell kunnskap om AI og maskinlæring. Prime Video er ikke dårligere, og i stillingsannonsen for rollen som senior prosjektleder står det følgende:

"Vil du være med på å definere det neste store innen lokalisering av innhold, forbedring av innhold eller tilgjengeliggjøring ved hjelp av den nyeste teknologien innen generativ AI og Computer Vision? Dette er noe for deg!", står det i annonsen, som lover en grunnlønn på opptil 300 000 dollar."

Sony er ikke noe dårligere, og i annonsen for stillingen AI Ethics Engineer står det:

"Vi tror på å forske på og utvikle AI-teknikker som styrker fantasien og kreativiteten til kunstnere, produsenter og skapere over hele verden".

"Målet vårt er å videreutvikle kunstig intelligens slik at den supplerer - og fungerer i harmoni med - mennesker til fordel for samfunnet."

AI ser faktisk (ikke overraskende) ut til å være bransjens største fokus akkurat nå, og det er ingen mangel på penger, så lenge du tilfeldigvis er kunnskapsrik på området. Noe som går på tvers av masseoppsigelsene som blant annet Disney har vært nødt til å gjennomføre, men som også har rammet både Paramount, Warner Bros. Discovery og Amazon.

Hva mener du om AI i film- og TV-produksjon, bør det begrenses, kontrolleres og reguleres?