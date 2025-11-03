Hollywood står overfor den verste oktobermåneden siden 1997

HQ

Det har mildt sagt vært en tøff måned for Hollywood. Med et rekordlavt nivå, som ifølge data innhentet av The Hollywood Reporter peker mot den verste oktober siden 1997. En episk nedtur med totale inntekter på bare rundt 425 millioner dollar i USA.

Det var med andre ord en fundamental svikt i å trekke kinogjengere til kinoene. Både The Smashing Machine, Dwayne Johnsons mye omtalte og mer seriøse biopic fra A24, og Disneys ekstremt dyre Tron: Legacy floppet stygt.

Det fantes riktignok lyspunkter i kinomørket. Blant annet Black Phone 2 og Chainsaw Man gjorde det bra, men det var langt fra nok til å bære hele kinoen. Høsten og Halloween er vanligvis en gunstig periode for skrekk og import fra fjerne land - men denne gangen leverte de rett og slett ikke.

Nå håper Hollywood at november og desember vil kunne balansere ting litt. Med store utgivelser som Wicked: For Good og Avatar: The Fire and Ash. Begge forventes å bli store suksesser og selge kinobilletter for millioner av dollar.

Gikk du på kino i oktober, eller valgte du, som mange andre, å bli hjemme og strømme ting i stedet?