Hollywood stiller seg bak Jimmy Kimmel etter at ABC trekker tilbake kveldsshowet på grunn av Charlie Kirk-kommentarer Bransjeforeninger fordømmer avgjørelsen som en trussel mot ytringsfriheten.

HQ Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene, og mange har kommentert saken. Blant dem Jimmy Kimmel. Nå har Hollywood sluttet rekkene rundt Jimmy Kimmel etter at ABC brått suspenderte programmet hans etter press fra myndigheter med tilknytning til Trump-administrasjonen. Tiltaket kom etter Kimmels skarpe bemerkninger om den konservative aktivisten Charlie Kirk, noe som utløste en bølge av politiske motreaksjoner og advarsler om offentlige etterforskninger. Forfatter- og skuespillerforbund fordømte suspensjonen som statsdrevet sensur, og understreket at kringkasterne burde motstå politisk intimidering. Kontroversen har intensivert den pågående konflikten mellom medier, underholdningsbransjen og Det hvite hus, og kritikerne mener at avgjørelsen skaper en farlig presedens for ytringsfriheten i bransjen. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! LOS ANGELES - 25. JANUAR: Jimmy Kimmel under en seremoni der Jimmy Kimmel hedres med en stjerne på Hollywood Walk of Fame den 25. januar 2013 i Los Angeles, California. // Shutterstock