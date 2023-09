Hollywood-streiken ser ut til å bli en kostbar affære for Warner Bros.

HQ

Til tross for at Barbie har blitt en enorm suksess og Warner Bros. største film noensinne, koster den pågående streiken i Hollywood fortsatt selskapet mye penger. Ifølge egne beregninger regner studioet med å tape mellom tre og fem hundre millioner i rene inntekter, noe som selvsagt svir i lommeboken. Dette ifølge en rapport fra Variety der talspersoner fra Warner Bros. nå håper at de to partene kan komme frem til en løsning så snart som mulig, men også antar at den dessverre vil fortsette ut året.

Ingen av de andre selskapene har så langt kommentert de anslåtte tapene, og i stedet har noen sleipe, høytstående personer ønsket at arbeidsnedleggelsen skal vare så lenge at de streikende blir tvunget til å gå fra hus og hjem, og rett og slett ikke har noe annet valg enn å danse etter filmselskapenes pipe.

Hvor lenge tror du streiken vil vare?