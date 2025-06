Hollywoods 10 dårligste skuespillere

HQ

10. Shia LaBeouf

Måten Shia LaBeouf forveksler tilstedeværelse med overspill i hver eneste rolle og hver eneste film han har medvirket i, og måten han blander intensitet med panikk, gjør ham til et opplagt valg for denne listen. Hvis du vil se virkelig dårlig skuespill, sjekk ut LaBeouf i Fury eller, enda verre, Megalopolis og Tax Collector.

9. Mark Wahlberg

Mannen som startet som undertøysmodell og Yo MTV Raps-stjerne tok spranget til filmverdenen for over 30 år siden og har siden blitt typecastet i rollen som "tough guy" utallige ganger. De siste årene har Mark Wahlberg vist noen komiske kvaliteter når han blir "båret" av den rette komikeren (Ted, The Other Guys), men for det meste er han bare deprimerende endimensjonal og katastrofalt dårlig. De beste eksemplene på dette er Max Payne, The Union, Flight Risk, og The Happening.

Dette er en annonse:

8. Charlie Sheen

Jeg liker Charlie Sheen i Navy Seals, Platoon og Wall Street, men det ville være direkte uærlig å hevde at hans skuespill er noe annet enn avskyelig. I likhet med Jerry Seinfeld har Sheen en evne til alltid å se ut som om han later som om han later som og er i ferd med å bryte ut i latter når som helst. Sammenlignet med sin far har han aldri vært noen stor skuespiller, snarere tvert imot.

Dette er en annonse:

7. Kristen Stewart

Kristen Stewart fikk sitt store gjennombrudd som den kjærlighetssyke Bella i Twilight -filmene, og like forferdelig som hun er der, har hun dessverre vært det i alt annet hun har gjort siden den gang også. Stewarts måte å spille på er å forme leppene til tynne linjer og se forstoppet ut, med de mest uttrykksløse øynene som kan fanges på film.

6. Jon Bernthal

Hvis du definerer hele karrieren din og baserer hele "metoden" din på å bare gå rundt med armene i været og hodet bakoverlent, tygge på innsiden av kinnene og prøve å se så "tøff" ut som mulig, blir det selvfølgelig ikke mye nyanser eller ekte empati i skuespillet ditt, spesielt ikke over tid. Det er her den alltid beklagelige Jon Bernthal ender opp, bare knurrende og tyggende på usynlig fantasimat for å virke hard. Null tilstedeværelse, null variasjon og en dialog som alltid fremstår som unaturlig og konstruert. Hvis du vil se Bernthal dumme seg ut, sjekk ut The Accountant 2 og American Gigolo. Umiddelbart uutholdelig.

5. Amber Heard

Det er i dag ingen tvil om at den vakre Amber Heard kun fikk sin sjanse i Hollywood fordi hun var/er vakker og har et slags filmstjerneutseende. Fra Never Back Down til Aquaman and the Lost Kingdom har hennes skuespill alltid vært smertefullt endimensjonalt, tynt og dårlig i en grad som ofte virker bisarr. Magic Mike XXL og Drive Angry er lysende eksempler på Heards manglende evne til å gjøre noe annet enn å se pen ut.

4. Dwayne "The Rock" Johnson

For 20 år siden, da The Rock gikk fra den profesjonelle wrestlingens svette rammer til Hollywoods glamour, kunne vi alle tilgi hans treaktige, monotone oppførsel og hans flate prestasjoner, men i dag... Etter å ha spilt nesten 60 godt betalte, høyprofilerte hovedroller, er det litt bisart at den gamle mannen fortsatt leser replikkene sine uten følelser. The Rocks skuespill er like naturlig som Hollywoods besettelse av plastisk kirurgi.

3. Drew Barrymore

I 1980-tallsklassikeren Firebird var, og er, Drew Barrymore som hyllet barnestjerne virkelig god. Problemene begynte å dukke opp i voksen alder, da hun begynte å fremstille alle karakterene sine som psykisk utviklingshemmede, selv om manusene aldri så mye som antydet noen slik lidelse. Dette har selvsagt ført til mange rolletolkninger som byr på utilsiktet og umiddelbar komikk.

2. Scott Eastwood

Nepotisme er ikke spesielt uvanlig i Hollywood, og det kanskje mest åpenbare eksempelet på når en filmstjernefar og hans etternavn banet vei for sitt talentløse avkom, er Scott Eastwood. Kjekk på bilder og en tidligere mannlig modell som kastet seg inn i filmens verden uten noen form for tilstedeværelse, karisma, intensitet eller sjarm. Scott er Scott, rett og slett. Hul, karakterløs, intetsigende og helt forferdelig.

1. Hayden Christensen

Når det gjelder uforståelige ting her i verden, er det få ting som er mer forbløffende enn at Hayden Christensen har klart å bygge seg opp en skuespillerkarriere til tross for at han ikke kan spille i det hele tatt. Fra George Lucas' utskjelte prequel-filmer i rollen som en ung Darth Vader (som han selvfølgelig gjorde uutholdelig dårlig) til dagens plumpe prestasjoner i produksjoner som The Last Man og Outcast viser Christensen seg alltid fra sin verste side. Det finnes definitivt dårlige skuespillere som passer inn i visse filmer, sammen med kolleger som løfter dem opp, gir dem replikker og lobber dem inn i viktige nøkkelscener, slik at de får lov til å klare seg på tross av sine manglende evner. Christensen er ikke en av dem.