Hollywoods forfatterstreik er snart over

Ekstremt mange filmer og TV-serier har blitt lagt på is, utsatt og til og med kansellert på grunn av de to gigantiske streikene som har tvunget Hollywood i kne de siste månedene, og noen spekulerte i om det ville fortsette slik inn i 2024. Heldigvis ser det ut til at det ikke blir tilfellet.

Writers Guild of America avslører at de har inngått en foreløpig avtale om å signere en ny MBA etter å ha fått innfridd de fleste av sine krav. Nå gjenstår det bare at kontrakten ferdigstilles og at laugets medlemmer stemmer over den, så det høres ut som om de som skriver våre favorittfilmer og -serier snart kan gå tilbake til arbeidet.

Det er viktig å huske på at dette ikke betyr at produksjonen av alle disse prosjektene kommer i gang igjen, for skuespillerstreiken er fortsatt i full gang, men forfatterne kan i det minste fullføre planleggingen av andre sesong av The Last of Us, Amazon kan lansere sesong 4 av The Boys og mye mer.