Hollywoods første AI-skuespillerinne er klar til å signere agenturavtale

Tilly Norward er ulik alle andre. På overflaten ser hun ut som en hardtarbeidende skuespillerinne som jakter på Hollywood-drømmen - men hun er ikke ekte. I løpet av noen måneder kan hun bli den første fullstendig AI-genererte filmstjernen som signerer en kontrakt. Kort sagt kan Hollywood være på vei inn i en helt ny æra, en æra som kan forstyrre systemet og snu opp ned på alt.

Bak Tilly står Eline Van der Velden, gründeren bak prosjekter som Xicoia. Selskapet hennes er for tiden i samtaler med flere film- og TV-byråer om den digitale utøveren. Ifølge Van der Velden har prosjektet vært under arbeid en god stund, men har blitt holdt hemmelig for å unngå for mye tidlig skepsis. Hvis avtalen går i boks, vil Tilly bli en av de første AI-skuespillerne med offisiell representasjon, og ambisjonen er at hun skal konkurrere med navn som Scarlett Johansson eller Natalie Portman.

Van der Velden beskriver selv reisen som en virvelvind, og forklarer i et intervju:

"Vi var i mange styrerom rundt februar, og alle sa: 'Nei, dette er ingenting. Det kommer ikke til å skje. Men i mai sa folk: 'Vi må gjøre noe med dere'. Da vi først lanserte Tilly, sa folk: "Hva er det?", og nå kommer vi til å kunngjøre hvilket byrå som kommer til å representere henne i løpet av de neste månedene."

Det er tydelig at bransjen er interessert. Men det store spørsmålet er hvordan menneskelige skuespillere vil reagere - og hvor raskt et slikt skifte realistisk sett kan finne sted, om det i det hele tatt vil skje. Er det etisk forsvarlig? Hvem eier rettighetene til en AI-skuespillers prestasjoner? Disse spørsmålene er fortsatt uavklarte.

Det som er sikkert, er at Tilly Norward i løpet av noen få måneder kan bli Hollywoods første skuespillerinne med AI-signatur - og det kan markere begynnelsen på et helt nytt kapittel for underholdningsverdenen.