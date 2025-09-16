Store stjerner ønsker ikke å bli med i MCU lenger

HQ

Hvordan fikser man MCU? Det er et vanskelig spørsmål, og kanskje trenger vi ikke engang å stille det. Filmene blir stadig bedre, som anmeldelsene av Thunderbolts* og The Fantastic Four viser: First Steps, og de drar fortsatt inn hundrevis av millioner av dollar. Men det virker som om MCU ikke er like spennende som det en gang var, verken for fansen eller for Hollywood.

Som rapportert av Variety i en liste som tar oss gjennom de nåværende store franchisene i filmer i dag, sa en anonym agent for topptalenter at selv om det å bli med i MCU er "fortsatt en sprø, livsendrende mulighet", er det ikke "så mange klienter som ber om å gjøre en som de var for fem år siden."

Likevel er det ikke bare undergang og dysterhet for MCU. Mens en leder bemerker at "de frittstående filmene er i trøbbel, fordi du føler at du kan gå glipp av det nå", tror de at de kommende Avengers-filmene er "skuddsikre".

I den samme rapporten ser vi DCU på den andre siden av mynten. Hollywood virker stort sett ganske fornøyd med James Gunns utflukt med Superman, men det er bekymring for om de to neste filmene vil klare å trekke inn billettinntekter. Clayface og Supergirl er tross alt ikke akkurat Batman og Wonder Woman.