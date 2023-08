Hollywood-streiken fortsetter etter mislykkede forhandlinger

HQ

Det fantes et glimt av håp om at de streikende manusforfatterne i Hollywood kunne vende tilbake til jobbene sine etter at Writers Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) møttes for å gjenoppta forhandlingene tidligere denne uken, men nå er det klart at forhandlingene har strandet.

Ifølge WGA selv var AMPTP villige til å øke minstelønnen og åpne for en dialog om bruk av kunstig intelligens, men de nektet å gå med på bedre arbeidsvilkår (for eksempel å gi forfattere mulighet til å bygge opp mer stabile karrierer i forfatterrom), og det var ingen diskusjon om deling av overskuddet fra strømmeproduksjoner (residuals). Det ser også mørkt ut for Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), som kjemper for lignende vilkår. Det betyr i sin tur at streiken vil fortsette en stund til for manusforfattere og skuespillere, og at enkelte storfilmer risikerer å bli utsatt til 2024.

