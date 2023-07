Hollywood-streiken kan vare til neste år, de involverte "vil ikke inngå kompromisser"

HQ

Den store Hollywood-streiken har pågått i en uke, og både skuespillere og manusforfattere gjør det de kan for å sikre fremtiden for yrkene sine. Bedre arbeidsforhold, strengere kontroll av kunstig intelligens og rettferdige lønninger er bare noen av sakene de streikende kjemper for, og de er ikke innstilt på å inngå kompromisser. Det sier en av streikelederne, Duncan Crabtree-Ireland, som også sier at streiken kan komme til å vare helt til neste år. I et intervju med The Sydney Morning Herald sier han:

"Jeg vil ikke utelukke januar eller februar. Alle bør jobbe hardt for å sikre at det ikke skjer, men den eneste måten det ikke skjer på, er å finne en vei til en rettferdig avtale.

"Og vi kommer ikke til å gå på akkord med de grunnleggende prinsippene om rettferdighet som våre ansatte kjemper for."

Han fortalte også at forhandlingene mellom de streikende og AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) for øyeblikket står i stampe, og at det ikke pågår noen samtaler.

"Jeg sendte et brev til AMPTP der jeg formelt informerte dem om streiken, men utover det har det ikke vært noen direkte kommunikasjon mellom oss. Det finnes selvfølgelig alltid bakveier, men det har ikke fungert så langt."

Kort sagt høres det ikke særlig lovende ut, og hvis streiken faktisk forlenges, vil de kommende månedene bli svært fattige på nye premierer.

Er du forberedt på filmtørke?