Home Alone Daniel Stern forlater Hollywood til fordel for et fredelig liv i California

Takket være sosiale medier og et nylig intervju med People er Daniel Stern tilbake i rampelyset - men denne gangen er det for et helt nytt kapittel i livet hans. Skuespilleren, som er mest kjent for sin ikoniske rolle som Marv i Home Alone, har byttet ut glitteret i Hollywood med det fredelige livet som rancheier i California. Etter en suksessrik filmkarriere bestemte Stern seg for å forlate den røde løperen og gå inn i et liv fylt med jordbruk, skulptur og ensomhet.

HQ

I sine siste innlegg på sosiale medier har Stern fortalt om hvordan pengene han tjente i Hollywood gjorde det mulig for ham å leve komfortabelt, uten å måtte jakte på nye roller. I stedet fokuserte han på det som virkelig betydde noe for ham - å skape kunst. Skulpturene hans, som han beskriver som en "forlengelse av den menneskelige tilstand", er nå hans viktigste kreative utløp. Langt fra den glitrende verdenen av filmsett omfavner Stern det enkle livet på ranchen, og han finner glede i naturen og håndverkskunsten.

Takket være People og sosiale medier får fansen et glimt inn i Sterns roligere og mer jordnære liv. Hans beslutning om å trekke seg unna Hollywood-maskineriet har ført ham til en tilfredsstillende tilværelse på ranchen, der han er fri til å utforske sine lidenskaper uten berømmelsens press.

Synes du flere skuespillere burde velge et roligere liv som Stern, eller er Hollywood-livsstilen for fristende å legge bak seg?